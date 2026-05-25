Schock an Atlantikküste: Meeresströmung reißt Deutsche in den Tod

Bordeaux (Frankreich) - Bei einem Badeunfall an der französischen Atlantikküste ist eine 56-jährige Deutsche ums Leben gekommen!

Die tückischen Meeresströmungen an der französischen Atlantikküste nahe der Stadt Lège-Cap-Ferret wurden einer Deutschen zum Verhängnis - sie starb. (Symbolfoto) © OLIVIER MORIN / AFP

Die Frau wurde am Sonntag von einer starken Meeresströmung bei der Stadt Lège-Cap-Ferret in den Tod gerissen, wie die Präfektur des Départements Gironde mitteilte.

Ferner kam in derselben Region nach Angaben der Behörden ein Mann von etwa 60 Jahren bei der Stadt Lacanau in einer Meeresströmung ums Leben.

An der französischen Atlantikküste gibt es derzeit besonders gefährliche Strömungen, weshalb die Behörden eine Warnung ausgaben.

Seit Freitag wurden im Département Gironde 31 Menschen, die durch die Strömungen in Gefahr geraten waren, bei Noteinsätzen gerettet. Die Präfektur erneuerte am Sonntag ihren Aufruf, wegen der starken Strömungen "maximale Wachsamkeit" walten zu lassen.