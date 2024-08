Schwules Ehepaar geht nach Schock-Beichte mit Messer aufeinander los!

Paris (Frankreich) - Auf einer Familienfeier in Frankreich machte ein schwuler Mann seinem Ehepartner ein schockierendes Geständnis. Dann kam es zu einer Messerstecherei !

Die französische Polizei nahm am Dienstag zwei Ehepartner fest, die kurz davor waren, sich tödlich zu verletzen. (Symbolbild) © 123rf/bensib

Das homosexuelle Ehepaar feierte in seiner Wohnung in Paris am Dienstagabend eine Party mit Verwandten und Bekannten, als ein bestimmter Satz die Stimmung kippen ließ.

Wie das französische Magazin "Le Parisien" berichtet, erklärte einer der Männer seinem Lebensgefährten in angetrunkenem Zustand, dass er ihn bloß geheiratet habe, um an die französische Staatsbürgerschaft zu gelangen.

Dass man eine solche Offenbarung von seinem Liebsten nicht gerne hört, steht außer Frage. Die folgende Reaktion dürfte allerdings übertrieben sein.

Schockiert von den Worten seines Mannes griff der andere Ehemann zum Küchenmesser und wollte seinen Partner erstechen. Er soll ebenfalls versucht haben, ihn wegen seiner überraschenden Beichte zu erdrosseln.

Sein Gegenüber biss ihm beim Versuch, sich zu wehren, in den Daumen.