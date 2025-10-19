Spektakulärer Einbruch in Kunstmuseum: Louvre-Knacker weiter auf der Flucht

Paris (Frankreich) - Filmreifer Coup im französischen Kunstmuseum "Louvre" in Paris ! Am Sonntagmorgen dringen Täter, anscheinend Profis, in das Gebäude ein, schnappen sich mehrere Juwelen und ergreifen die Flucht.

Das Kunstmuseum "Louvre" im Herzen von Paris wurde am Sonntagmorgen überfallen. (Archivbild) © Thibault Camus/AP/dpa

Wie Le Parisien oder Radio Fance berichteten, ereignete sich der Einbruch in der Apollo-Galerie des Museums, während der Louvre bereits eine halbe Stunde lang für Besucher geöffnet hatte. Nach ersten Angaben waren mindestens vier Personen am Coup beteiligt.

Laut TF1 Info verschafften sich zwei Täter mit einem Lastenaufzug Zugang zum Museum während zwei weitere Personen auf Motorrollern auf der Seine-Seite in der Nähe des Museums gewartet hätten.

Mit Warnwesten ausgestattet und als Arbeiter getarnt seien zwei Täter über ein Fenster im ersten Stock eingedrungen. Um 9.37 Uhr ertönte ein Vitrinen-Alarm. Um 9.38 Uhr seien die Täter dann auf Rollern in Richtung einer Autobahn geflüchtet. Wie Kulturministerin Rachida Dati (59) gegenüber TF1 angab, habe der Beutezug ohne Gewalt stattgefunden und lediglich vier Minuten gedauert!

Nach ersten Angaben hätten die Täter zwischen fünf und zehn Schmuckstücke von "unschätzbarem Wert" gestohlen, so das Innenministerium - darunter Broschen, Diademe und Halsketten aus der Sammlung Napoleons und der Kaiserin.