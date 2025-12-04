14-Jähriger stürzt mit Auto in Pool: Drei Teenager ertrinken bei Horror-Unfall

Alès (Gard) - Eine schreckliche Tragödie spielte sich in einer kleinen Stadt im Süden von Frankreich statt. Drei Jungen, der jüngste von ihnen war gerade einmal 14 Jahre alt, ertranken in einem Pool - und das, obwohl sie wenige Minuten zuvor vielleicht noch lachten.

Derzeit prüft die Polizei noch, wie genau es zu dem Unfall gekommen ist. Es ist jedoch klar: In dem Moment, in dem das Auto im Wasser lag, hatten die Jungen keine Chance mehr. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Wie die französische Tageszeitung "Le Parisien" berichtet, starben die drei Jungen im Alter von 14, 15 und 19 Jahren in der Nacht auf Mittwoch.

Ersten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge fuhren die drei Jungen nachts mit einem Auto durch die Ortschaft, als der 14-jährige Fahrer aus bisher ungeklärten Umständen gegen 2 Uhr nachts eine Kurve nicht bekam und gegen eine Mauer fuhr.

Diese gab sofort nach, sodass das Auto direkt auf das dahinterliegende Privatgrundstück weiterfuhr, auf dem sich auch ein Swimmingpool befand.

Das Auto überschlug sich und stürzte mit dem Dach voran in das kühle Nass. Der Hausbesitzer wählte sofort den Notruf, doch als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, war es bereits zu spät.

Demnach war der eingelassene Pool etwa so breit wie das Auto selbst - da dieses "kopfüber" in das Wasser gestürzt ist, konnten die Türen nicht mehr geöffnet werden.

Der Wagen wurde so für die drei Jugendlichen zu einem Todes-Käfig.