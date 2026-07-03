Teenager (14) "terrorisiert" Passanten mit Wasserpistole - Polizei nimmt ihn gleich zweimal in einer Woche fest
Paris/Frankreich - Ein 14-jähriger Teenager wurde in den vergangenen Wochen mehrfach festgenommen, nachdem er Touristen und Radfahrer mit seinen Aktionen "terrorisiert" haben soll. Zudem steht er im Verdacht, ein Handy gestohlen zu haben.
Der Jugendliche bewaffnete sich mit einer Wasserpistole und sorgte auf den Straßen der französischen Hauptstadt Paris für Unruhe.
Entlang des Canal Saint-Martin bespritzte der 14-Jährige während der Hitzewelle in der vergangenen Woche immer wieder Passanten. Teilweise verlangte er sogar zwei Euro dafür, die Menschen nicht nass zu spritzen.
Videos seiner Aktionen postete er in den sozialen Netzwerken, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er selbst bezeichnete sich als die nächste "Attraktion von Paris".
Laut der Zeitung Le Parisien wurde Hamza F. - oder wie er sich selbst nennt "Hamza La Douane" ("Zollbeamter Hamza") - seit vergangenem Samstag mehrfach festgenommen.
Zunächst wurde er wegen Vandalismus und Gruppengewalt verhaftet. Nur vier Tage später klickten die Handschellen erneut - diesmal wegen schweren Diebstahls, Beleidigung von Beamten und Widerstands gegen die Festnahme.
Denn der 14-Jährige zählte zu den Verdächtigen, nachdem rund 20 Personen beschuldigt worden waren, ein Mobiltelefon gestohlen zu haben und anschließend vor der Polizei geflüchtet zu sein.
Hamza F. wurde bereits elfmal festgenommen
Während der Festnahme habe der Teenager gelacht und gesagt, er könne sich im Gefängnis dank der Klimaanlage von der Hitze am vergangenen Wochenende abkühlen. Noch am selben Abend wurde der Junge wieder freigelassen.
Es war bereits seine zehnte und elfte Festnahme seit dem Sommer vergangenen Jahres. Seine Anwältin erklärte, der Teenager sei in den vergangenen Wochen Ziel von "Belästigung, rassistischen Beleidigungen und Drohungen" geworden.
Sie sagte: "Wasserschlachten und Spiele eines Kindes sind so innerhalb weniger Stunden zu einer nationalen Kontroverse geworden. (....) Als 'Abschaum' und 'Rüpel' bezeichnet, massiv beleidigt und belästigt. Hamza ist nun Ziel feindlicher Nachrichten, Drohungen und Posts, die seine Würde verletzen."
Zudem kündigte sie an, gegen alle Personen Anzeige zu erstatten, die den Teenager beleidigt hätten.
Titelfoto: Screenshot/TikTok/hamzaladouane