Teenager (14) "terrorisiert" Passanten mit Wasserpistole - Polizei nimmt ihn gleich zweimal in einer Woche fest

Paris/Frankreich - Ein 14-jähriger Teenager wurde in den vergangenen Wochen mehrfach festgenommen, nachdem er Touristen und Radfahrer mit seinen Aktionen "terrorisiert" haben soll. Zudem steht er im Verdacht, ein Handy gestohlen zu haben.

Hamza F. (14) sorgt für Aufruhr, weil er Passanten mit Wasser bespritzt. © Screenshot/TikTok/hamzaladouane

Der Jugendliche bewaffnete sich mit einer Wasserpistole und sorgte auf den Straßen der französischen Hauptstadt Paris für Unruhe.

Entlang des Canal Saint-Martin bespritzte der 14-Jährige während der Hitzewelle in der vergangenen Woche immer wieder Passanten. Teilweise verlangte er sogar zwei Euro dafür, die Menschen nicht nass zu spritzen.

Videos seiner Aktionen postete er in den sozialen Netzwerken, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er selbst bezeichnete sich als die nächste "Attraktion von Paris".

Laut der Zeitung Le Parisien wurde Hamza F. - oder wie er sich selbst nennt "Hamza La Douane" ("Zollbeamter Hamza") - seit vergangenem Samstag mehrfach festgenommen.

Zunächst wurde er wegen Vandalismus und Gruppengewalt verhaftet. Nur vier Tage später klickten die Handschellen erneut - diesmal wegen schweren Diebstahls, Beleidigung von Beamten und Widerstands gegen die Festnahme.

Denn der 14-Jährige zählte zu den Verdächtigen, nachdem rund 20 Personen beschuldigt worden waren, ein Mobiltelefon gestohlen zu haben und anschließend vor der Polizei geflüchtet zu sein.