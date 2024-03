Tödliches Busunglück: 15-Jährige stirbt auf dem Weg zu Skifreizeit!

Dijon (Frankreich) - Tragischer Unfall in Frankreich : Auf dem Weg zu einer Skifreizeit ist ein Bus mit Kindern und Jugendlichen verunglückt.

Zahlreiche Einsatzkräfte und Notfallsanitäter waren in der Nacht mit einem Großaufgebot auf der Autobahn angerückt, konnten das Leben der 15-Jährigen aber nicht mehr retten.

Ein Reisebus mit mehr als 40 Kindern und Jugendlichen an Bord ist in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn bei Dijon verunglückt .

Sie wollten in den französischen Alpen Ski fahren, kamen aber nie dort an.

Die Reisegruppe war auf dem Weg zum Skifahren in den französischen Alpen. (Symbolbild) © Uwe Lein/dpa

Insgesamt befanden sich 41 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 und 15 Jahren sowie zehn Erwachsene in dem Bus, der aus einem Ort in der Normandie in Richtung der französischen Alpen unterwegs war.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug während der Fahrt in der Nacht plötzlich auf die Seite gestürzt. Wie es dazu kommen konnte, steht noch nicht fest.



Laut Polizei hatte der Fahrer des Busses weder Alkohol noch Drogen genommen. Die Ermittlungen laufen.