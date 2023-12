Tötete er seine Eltern und verbrannte sie? Polizei nimmt Teenager (15) fest

Châteauvilain (Frankreich) - Nachdem in Frankreich die verkohlten Leichen eines Ehepaares entdeckt wurden, steht der 15-jährige Sohn der beiden im Mittelpunkt der Ermittlungen.

Der 15-jährige Valentin N. wurde in Frankreich festgenommen. Er soll etwas mit dem Tod seiner Eltern zu tun haben. © Screenshot/Twitter/ @Gendarmerie_038

Die Gemeinde Châteauvilain im Osten Frankreichs wurde am vergangenen Montag von einem schrecklichen Fund erschüttert: Nach einem Feuer in einem Wohnhaus fanden Feuerwehrleute zwei Leichen in den Trümmern.

Bei den Toten handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Eltern des 15-jährigen Valentin N., der nach dem Vorfall verschwand. Die offizielle Identifizierung stehe aber noch aus, berichtet das französische Medium "RTL.fr".

Die Leichen waren nicht nur völlig verkohlt, sondern wiesen zudem Schussspuren auf: beide am Kopf, ein Körper zudem an der Brust.

Die Gendarmerie fahndete mehrere Tage nach dem 1,73 Meter großen Teenager, der zuletzt auf den Bildern einer Überwachungskamera unweit von Châteauvilain gesehen wurde. Dabei saß er am Steuer eines Citroën Picasso - dem Auto seiner Eltern.