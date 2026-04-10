Frau atmet Nasenring ein: Als er Wochen später entdeckt wird, steht ihr Leben auf der Kippe

Mexiko - TikTokerin Monica Deyanira Cabrera Barajas hatte sich wochenlang mit einem hartnäckigen Husten herumgeschlagen - eine Reaktion auf Wetterumschwünge, wie sie dachte. Aber Fehlanzeige! Der Grund dafür war ihr Nasenring, der in ihre Lunge gewandert war.

Nachdem Monica wochenlang glaubte, der Husten sei von Wetterumschwüngen verursacht, entdeckte man die wahre Ursache: ein Nasenring in ihrer Lunge. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/whoisbarajasx

Auf der Social-Media-Plattform teilte die Mexikanerin ihre ungewöhnliche Leidensgeschichte, die mehr als vier Millionen Menschen bereits in ihren Bann zog.

Als der Husten mehr als einen Monat anhielt, suchte Monica einen Arzt auf. Dass ihr Septum verschwunden war und dass dieses etwas mit ihrem Gesundheitszustand zu tun hatte, war der 26-Jährigen überhaupt nicht in den Sinn gekommen.

Doch Röntgenbilder zeigten schließlich, dass das Schmuckstück die Ursache war. Wie der Nasenring dahin gekommen war, kann sich Monica nicht erklären.

Sie vermutet jedoch, dass sich der Ring gelöst hat, während sie schlief, und sie ihn dann eingeatmet hatte, wie New York Post weiter berichtet.

Nachdem die Ursache gefunden war, stand fest: Eine OP ist unumgänglich. Allerdings stellte sich heraus, dass der Eingriff höchst riskant war. Denn der Fremdkörper hatte sich bereits mit ihrem Gewebe verwachsen.