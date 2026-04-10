Freundin wurde tot in Wohnung gefunden: Luxus-Influencer schiebt Schuld auf eigenen Hund

Houston (USA) - Vor fast drei Jahren wurde Sheila Cueva (†33) tot in ihrer Wohnung gefunden. Nun wurde ihr damaliger Freund, der Luxus-Influencer Kaleb Mickens alias "Cash Cartier" (34), wegen Mordes verurteilt.

Im Netz präsentierte sich Kaleb Mickens (34) stets als erfolgreicher Geschäftsmann und Unternehmer. Privat hatte er aber wohl eine dunkle Seite. © Instagram/cashcartier (Screenshot)

Wegen der Vorwürfe wurde der 34-Jährige bereits Anfang April in Tarrant County (Texas) zu 40 Jahren Haft verdonnert. Hinzu kommen weitere 35 Jahre wegen Gewalt gegen andere Frauen. Das berichtet unter anderem das "People"-Magazin.

Demnach habe der Influencer, der sich im Netz als erfolgreicher Unternehmer präsentiert hat, nach dem Tod seiner Partnerin im Oktober 2023 selbst den Notruf gewählt und gegenüber den Ermittlern behauptet, sein Hund "Crixus" habe die Frau angegriffen und schwer verletzt.

Und tatsächlich hätte diese Version auf die Beamten zunächst plausibel gewirkt, da die schweren Verletzungen Cuevas oberflächlich auf Bissspuren hingedeutet hätten, heißt es weiter. Das Tier wurde nach dem Vorfall eingeschläfert.

Im Zuge der Ermittlungen stießen die Ordnungshüter aber nach und nach auf immer mehr Ungereimtheiten - unter anderem passten Aussagen nicht zusammen, und die Spurenlage habe ein anderes Bild ergeben: Cueva sei Opfer massiver Gewalt gewesen, und auch Drogen hätten eine Rolle gespielt, berichtet "People" unter Berufung auf die Behörden.

Am Ende sei der Hund schließlich als Täter ausgeschlossen worden.