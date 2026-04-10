Freundin wurde tot in Wohnung gefunden: Luxus-Influencer schiebt Schuld auf eigenen Hund
Houston (USA) - Vor fast drei Jahren wurde Sheila Cueva (†33) tot in ihrer Wohnung gefunden. Nun wurde ihr damaliger Freund, der Luxus-Influencer Kaleb Mickens alias "Cash Cartier" (34), wegen Mordes verurteilt.
Wegen der Vorwürfe wurde der 34-Jährige bereits Anfang April in Tarrant County (Texas) zu 40 Jahren Haft verdonnert. Hinzu kommen weitere 35 Jahre wegen Gewalt gegen andere Frauen. Das berichtet unter anderem das "People"-Magazin.
Demnach habe der Influencer, der sich im Netz als erfolgreicher Unternehmer präsentiert hat, nach dem Tod seiner Partnerin im Oktober 2023 selbst den Notruf gewählt und gegenüber den Ermittlern behauptet, sein Hund "Crixus" habe die Frau angegriffen und schwer verletzt.
Und tatsächlich hätte diese Version auf die Beamten zunächst plausibel gewirkt, da die schweren Verletzungen Cuevas oberflächlich auf Bissspuren hingedeutet hätten, heißt es weiter. Das Tier wurde nach dem Vorfall eingeschläfert.
Im Zuge der Ermittlungen stießen die Ordnungshüter aber nach und nach auf immer mehr Ungereimtheiten - unter anderem passten Aussagen nicht zusammen, und die Spurenlage habe ein anderes Bild ergeben: Cueva sei Opfer massiver Gewalt gewesen, und auch Drogen hätten eine Rolle gespielt, berichtet "People" unter Berufung auf die Behörden.
Am Ende sei der Hund schließlich als Täter ausgeschlossen worden.
Ex-Freundinnen von Kaleb Mickens berichten von gewalttätigen Beziehungen
Während des Prozesses meldeten sich zudem mehrere Ex-Partnerinnen des 34-Jährigen, die vor Gericht übereinstimmend von dem aggressiven Verhalten von Mickens berichteten. Die Beziehungen seien geprägt gewesen von Gewalt, Kontrolle und Angst.
Für zusätzliche Fassungslosigkeit sorgt zudem das Verhalten des Influencers nach der Tat: In den sozialen Medien trauerte er öffentlich um seine Freundin und seinen Hund, schrieb zu einem Bild von "Crixus" etwa: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich vermisse dich mehr als alles andere auf der Welt. Warte im Himmel auf Papa."
Titelfoto: Instagram/cashcartier (Screenshot)