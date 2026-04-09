Vater bittet Kinder, fünf seiner Freunde zu nennen: Ihre Antwort gibt ihm zu denken
England - Um sich und seinen drei Kindern die Zeit zu vertreiben, hat Pete Otway aus dem Norden Englands ein Spiel ins Leben gerufen und seine Kinder gebeten, fünf seiner Freunde aufzuzählen. Allerdings ging die Aktion ziemlich nach hinten los: Ihre Antwort ließ ihn am Ende über seine sozialen Kontakte zweifeln.
Das Ganze startete als Idee, sich die Wartezeit mit einem Spiel zu verkürzen, wie Pete gegenüber Newsweek verriet. Während seine Frau schnell in einen Supermarkt sprang, schlug Pete seinen Kindern vor, fünf Dinge einer bestimmten Art, zum Beispiel Tiere, zu nennen.
Am Ende sei es darum gegangen, fünf von Petes Freunden aufzuzählen – eine Aufgabe, die sich für seine Kinder schwieriger gestaltete als gedacht. Auf Instagram fasste der Engländer die witzige Konversation in einem Video zusammen.
Die Challenge startete zunächst recht aussichtsreich. Seine zwei, fünf und sieben Jahre alten Kinder zählten als erstes Petes alten Schulfreund auf, den er noch immer regelmäßig sehe.
Als Zweites nannten sie seinen Bruder. "Er ist ein Freund. Das kommt zwar unerwartet, aber wir nehmen es an", so der Vater lachend. Doch danach fing die Liste langsam aber sicher an zu wackeln.
Das Spiel geht für Pete Otway nach hinten los
Auf Nummer drei setzten die Kinder seine Frau, also ihre Mutter. An vierter Stelle kam Petes eigene Mutter, während der Aufnahme kann er sein Lachen schon nicht mehr zurückhalten. Doch es kam noch besser. Minutenlang hätten die Kinder überlegt, wen sie als Letztes auf die Liste setzen.
Weil ihnen niemand mehr einfiel, nannten sie kurzerhand Petes Schwiegermutter. "Wenn du dich ein bisschen einsam fühlen und darüber nachdenken willst, wo du in deinem Leben mit Mitte dreißig stehst, bitte deine Kinder doch mal, deine Freunde zu nennen. Das geht nicht gut aus" resümierte Pete.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/peteotway