Vater bittet Kinder, fünf seiner Freunde zu nennen: Ihre Antwort gibt ihm zu denken

England - Um sich und seinen drei Kindern die Zeit zu vertreiben, hat Pete Otway aus dem Norden Englands ein Spiel ins Leben gerufen und seine Kinder gebeten, fünf seiner Freunde aufzuzählen. Allerdings ging die Aktion ziemlich nach hinten los: Ihre Antwort ließ ihn am Ende über seine sozialen Kontakte zweifeln.

Die Antwort seiner Kinder lässt Pete Otway an seinem sozialen Umfeld zweifeln. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/peteotway

Das Ganze startete als Idee, sich die Wartezeit mit einem Spiel zu verkürzen, wie Pete gegenüber Newsweek verriet. Während seine Frau schnell in einen Supermarkt sprang, schlug Pete seinen Kindern vor, fünf Dinge einer bestimmten Art, zum Beispiel Tiere, zu nennen.

Am Ende sei es darum gegangen, fünf von Petes Freunden aufzuzählen – eine Aufgabe, die sich für seine Kinder schwieriger gestaltete als gedacht. Auf Instagram fasste der Engländer die witzige Konversation in einem Video zusammen.

Die Challenge startete zunächst recht aussichtsreich. Seine zwei, fünf und sieben Jahre alten Kinder zählten als erstes Petes alten Schulfreund auf, den er noch immer regelmäßig sehe.

Als Zweites nannten sie seinen Bruder. "Er ist ein Freund. Das kommt zwar unerwartet, aber wir nehmen es an", so der Vater lachend. Doch danach fing die Liste langsam aber sicher an zu wackeln.