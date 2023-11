Frau blickt vom Strand aufs Meer: Als sie DAS sieht, schießt sie sofort ein Foto

Gold Coast (Australien) - Wind, Wellen und Wasser: Ein Besuch am Strand ist in den meisten Fällen eine wunderbare Erfahrung in der Natur - würde da nicht eine fast unsichtbare Gefahr lauern, die für Unwissende sogar tödlich enden kann.

An einem Strand in Australien bildete sich letzte Woche eine sogenannte Rippströmung. © Screenshot/Facebook/Angie James

Was Angie James in der vergangenen Woche beobachtete, könnte für Strandbesucher lebensgefährlich werden. Aus diesem Grund macht die Australierin auf ihrer Facebook-Seite auf das hohe Risiko einer sogenannten Rippströmung aufmerksam.

"Ich saß am Strand und wollte die Leute UNBEDINGT daran erinnern, besonders während der Schulferien", schreibt Angie, die an der Gold Coast in Down Under wohnt.

Am Donnerstag konnte die Australierin eine Rippströmung mit eigenen Augen im Wasser direkt vor dem Strand beobachten. "Leider scheint es so, als wäre es dort am einfachsten und sichersten, ins Meer zu gelangen." Doch der Schein trügt!

"Das liegt daran, dass der Rippstrom eine Schleife bildet und das Wasser zurück nach draußen zieht. Daher rollen dort keine Wellen herein [Richtung Strand, Anm.d.Red.]."