Frau campt allein mitten im Wald: Was sie dann hört, sorgt für den Schock ihres Lebens

South Carolina (USA) - Katya Vorokhobova (27) liebt es, allein mit ihrem Van durch das Land zu reisen. Was sie allerdings in der Wildnis im US-Bundesstaat South Carolina erlebt hat, bescherte ihr einen riesigen Schock.

In einem Wald fürchtete die TikTokerin (27) um ihr Leben. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/tropicalrussian

Es sah zunächst nach einem ganz normalen Abend in ihrem ausgebauten Auto aus, als Katya einen Schlafplatz an einem See in den Wäldern von South Carolina gefunden hatte. Vergnügt filmte sich die TikTokerin dabei, wie sie bei geöffneter Tür am Lagerfeuer Gitarre spielte und sang.

Doch der entspannte Moment wurde jäh unterbrochen, als die 27-Jährige plötzlich Menschen im Wald bemerkte. "Ich senkte meine Stimme", erinnert sich Katya. Plötzlich durchdrang ein lauter Schuss die Stille."Was zum Teufel?", hört man Katya im Video stammeln. Ihr Herz begann wie wild zu schlagen, erinnert sich die gebürtige Russin. Besonders schlimm: Die junge Frau hätte in jenem Augenblick keine Hilfe rufen können, denn in der Gegend gab es keinen Mobilfunkempfang.

"Da draußen sind Jäger", erklärte sie dann in die Kamera. "Das ist irgendwie abgefahren." Sie entschied sich, zunächst ruhig zu bleiben und die Fahrzeugtür zu schließen.

In diesem Moment ertönten abermals zwei laute Schüsse, die Katya zusammenzucken ließen. Die Munition schien nah am Van der jungen Frau eingeschlagen zu haben. Im Clip hört man, wie die Projektile Blätter und Unterholz streifen.