Frau denkt, dass sie Migräne hat: Drei Wochen später beginnt ihr Leben neu
USA - Becca Valle hatte mit Ende 30 alle Zutaten zusammen, um ein glückliches Leben führen zu können: einen tollen Job, einen Freund, wenig Sorgen und es bei einem Marathon über die Ziellinie geschafft. Wären da nicht die quälenden Kopfschmerzen gewesen, mit denen sie im September 2021 aufgewacht war.
Die US-Amerikanerin vermutete anfangs eine Migräne, ihr Arzt verstopfte Nasennebenhöhlen. Drei Wochen später konnte Becca kaum mehr aufrecht sitzen, musste sich ständig übergeben.
Als ihr Freund von der Arbeit nach Hause kam, gab es für die heute 41-Jährige nur noch einen Weg: ab ins Krankenhaus! Dort folgte der Schock - eine Untersuchung zeigte, dass Becca eine Hirnblutung hatte. Plötzlich war Eile geboten.
Die eigentlich so aktive Frau wurde ruhiggestellt und auf den OP-Tisch gelegt. Ärzte schnitten ihr den Kopf auf, entfernten Teile des Schädelknochens und entdeckten einen bösartigen Tumor.
"Ich glaube nicht, dass ich klar genug war, um wirklich zu verstehen, was vor sich ging", sagte Becca kürzlich gegenüber CBS News. Ab diesem Moment war ihr unbeschwertes Leben vorbei.
Becca Valle kann inzwischen aufatmen, der Krebs ist besiegt
Für die US-Amerikanerin begann nun der zweite Marathon ihres Lebens. Sie wollte wieder gesund werden.
Als Teilnehmerin einer klinischen Studie an der University of Maryland wurde Becca über ein halbes Jahr lang, zwischen drei- und sechsmal pro Woche, mit fokussiertem Ultraschall behandelt. Das Ziel der Ärzte: ohne erneute Operationen den Tumor im Gehirn gezielt angreifen und ihn bestmöglich verschwinden lassen.
Nach Ende der Behandlung veröffentlichte die Uni ein Video mit Becca in der Hauptrolle. Darin war die 41-Jährige mit Mundschutz und einer Glocke in der Hand zu sehen, wie sie ihr neues Leben einläutete. Die Therapie war erfolgreich!
Heute, vier Jahre nach der schrecklichen Diagnose, ist Becca tumorfrei. "Ich denke nicht an den Krebs. Es bringt mir nichts, mein Leben in Sorge zu verbringen, ob er zurückkommt", sagte die Amerikanerin. Stattdessen folge sie ihrem Motto "Lebe das Leben in vollen Zügen".
Titelfoto: Montage: Screenshot/LinkedIn/Becca Valle, Screenshot/Instagram/umdmedcenter