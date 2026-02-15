Frau denkt, dass sie Migräne hat: Drei Wochen später beginnt ihr Leben neu

USA - Becca Valle hatte mit Ende 30 alle Zutaten zusammen, um ein glückliches Leben führen zu können: einen tollen Job, einen Freund, wenig Sorgen und es bei einem Marathon über die Ziellinie geschafft. Wären da nicht die quälenden Kopfschmerzen gewesen, mit denen sie im September 2021 aufgewacht war.

Becca Valle (41) konnte schon 2023, knapp zwei Jahre nach ihrer schrecklichen Diagnose, wieder lachen. © Screenshot/LinkedIn/Becca Valle

Die US-Amerikanerin vermutete anfangs eine Migräne, ihr Arzt verstopfte Nasennebenhöhlen. Drei Wochen später konnte Becca kaum mehr aufrecht sitzen, musste sich ständig übergeben.

Als ihr Freund von der Arbeit nach Hause kam, gab es für die heute 41-Jährige nur noch einen Weg: ab ins Krankenhaus! Dort folgte der Schock - eine Untersuchung zeigte, dass Becca eine Hirnblutung hatte. Plötzlich war Eile geboten.

Die eigentlich so aktive Frau wurde ruhiggestellt und auf den OP-Tisch gelegt. Ärzte schnitten ihr den Kopf auf, entfernten Teile des Schädelknochens und entdeckten einen bösartigen Tumor.

"Ich glaube nicht, dass ich klar genug war, um wirklich zu verstehen, was vor sich ging", sagte Becca kürzlich gegenüber CBS News. Ab diesem Moment war ihr unbeschwertes Leben vorbei.