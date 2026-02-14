Zwei Tatorte in den Bergen, sechs Tote, Ermittler rätseln: "Glaubt nichts von dem, was ihr hört"

Zwei Tatorte in den bulgarischen Bergen, sechs Tote. Allesamt sollen erschossen worden sein und sich gekannt haben. Ermittler rätseln.

Von Marcus Scholz

Bulgarien - Zwei Tatorte in den bulgarischen Bergen, sechs Tote. Darunter fünf Männer und ein 15-Jähriger. Allesamt sollen sie erschossen worden sein und sich gekannt haben. Ermittler rätseln. Die Fälle sind so verworren, dass bereits vom "Twin Peaks Bulgariens" gesprochen wird.

Die beiden Tatorte im Balkangebirge liegen nur etwa 80 Kilometer voneinander entfernt. © Screenshot/Tripadvisor Die Krimiserie erzählt von der rätselhaften Ermordung einer Schülerin in einer scheinbar idyllischen Kleinstadt. FBI-Agent Dale Cooper ermittelt und deckt dabei dunkle Geheimnisse auf. Sein bulgarisches Pendant heißt Zachari Vasskov. Der Generalkommissar sprach von "beispiellosen Verbrechen". Bereits am 2. Februar wurden die Leichen dreier Männer (45, 49, 51) in einer Berghütte nahe dem Petrohan-Pass im Nordosten des Landes gefunden. Allesamt wiesen Schusswunden auf, die Hütte war teilweise ausgebrannt. Ermittler fanden laut vreme.com zwei Pistolen, ein Gewehr und vier Patronenhülsen am Tatort. Eine Woche später setzte ein Hirte einen Notruf ab. Er entdeckte in einem Waldgebiet, etwa 80 Kilometer von der Berghütte entfernt, drei weitere Tote in einem Wohnmobil. Die zwei Männer (22, 51) und ein Teenager (15), wurden offenbar erschossen.

Alle Opfer sollen Kontakte zu einer Nichtregierungsorganisation gehabt haben