Frau filmt Mann beim Sport: Was sie dann macht, bringt Ärger!

Kristina Langan präsentiert sich gern bei Instagram. © Screenshot/Instagram/therippedbarbie

Die Blondine zeigt unter dem Namen "the_rippedbarbie" auf Instagram gern, was sie so zu bieten hat - Körper-technisch. Auch beim Sport hat Langan ihr Handy immer dabei, um sich im richtigen Moment ablichten zu können. Vor Kurzem richtete sie den Fokus aber auf jemand anderen. Das kostete sie ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio.

Langan filmte einen Mann, der oberkörperfrei auf einer Hantelbank Sit-ups machte. Und während sie die Kamera auf den ahnungslosen Sportler hielt, flüsterte sie "Wenn du schon oben ohne trainierst, solltest du wenigstens ein paar Muskeln haben" ins Mikrofon.

Nachdem die US-Amerikanerin den Clip auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht hatte, bekam sie Gegenwind. Vor allem von Fitness-Influencer Joey Swoll, dem auf Instagram 3,5 Millionen Menschen folgen.

In seinen Videos prangert der Muskelprotz regelmäßig Leute an, die sich in Fitnessstudios danebenbenehmen.