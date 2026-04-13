Frau parkt auf Schwangeren-Parkplatz: Als sie zum Auto zurückkehrt, trifft sie der Schlag

USA - Eine Frau aus den USA parkte auf einem Parkplatz, der werdenden Müttern vorbehalten ist. Nichts ahnend ging die Schwangere zur Arbeit, doch als sie zum Auto zurückkehrte, klebte ein riesiger Warn-Sticker auf ihrer Seitenscheibe. Schlimmer noch: Er ging nicht mehr ab!

Am Auto der Schwangeren wurde eine Abschlepp-Warnung hinterlassen. Dieser Sticker lässt sich einfach nicht mehr ablösen. © Bildmontage: 123RF/bilanol, Reddit Screenshot HeadUnhappy8789

Nun machte die US-Amerikanerin ihrem Ärger auf der Plattform Reddit Luft. Was die werdende Mutter nämlich nicht wusste: Um auf solchen Parkflächen parken zu dürfen, braucht es ein ärztliches Attest, das deutlich sichtbar hinter der Windschutzscheibe liegen muss.

"Ich dachte, es geht einfach ums Ehren von Schwangeren", schrieb die Reddit-Nutzerin "HeadUnhappy8789" zu ihrem Beitrag.

Doch für die Frau noch viel schlimmer: Der riesige gelb leuchtende Sticker mit der Abschlepp-Warnung und dem Verweis auf illegales Parken geht partout nicht mehr ab.

So kämpft sie schon eine Woche mit dem hartnäckigen Aufkleber: "Ich habe es mit Wasser, Alkohol und Feuerzeug-Benzin versucht", erklärte die Autofahrerin ihr Problem.