Frau parkt auf Schwangeren-Parkplatz: Als sie zum Auto zurückkehrt, trifft sie der Schlag
USA - Eine Frau aus den USA parkte auf einem Parkplatz, der werdenden Müttern vorbehalten ist. Nichts ahnend ging die Schwangere zur Arbeit, doch als sie zum Auto zurückkehrte, klebte ein riesiger Warn-Sticker auf ihrer Seitenscheibe. Schlimmer noch: Er ging nicht mehr ab!
Nun machte die US-Amerikanerin ihrem Ärger auf der Plattform Reddit Luft. Was die werdende Mutter nämlich nicht wusste: Um auf solchen Parkflächen parken zu dürfen, braucht es ein ärztliches Attest, das deutlich sichtbar hinter der Windschutzscheibe liegen muss.
"Ich dachte, es geht einfach ums Ehren von Schwangeren", schrieb die Reddit-Nutzerin "HeadUnhappy8789" zu ihrem Beitrag.
Doch für die Frau noch viel schlimmer: Der riesige gelb leuchtende Sticker mit der Abschlepp-Warnung und dem Verweis auf illegales Parken geht partout nicht mehr ab.
So kämpft sie schon eine Woche mit dem hartnäckigen Aufkleber: "Ich habe es mit Wasser, Alkohol und Feuerzeug-Benzin versucht", erklärte die Autofahrerin ihr Problem.
Frau hofft vergeblich auf Hilfe vom Arbeitgeber: "Keinerlei Verantwortung"
Eigentlich gehört der Parkplatz zu ihrer Arbeitsstätte. Doch auch hier hat die werdende Mutter vergeblich auf Hilfe gehofft.
"Meine Arbeit übernimmt keinerlei Verantwortung, nicht einmal für die Rückmeldung, dass man keine riesigen, nicht entfernbaren Aufkleber auf das Eigentum anderer Leute kleben sollte."
Stattdessen habe man ihr gesagt, dass sie sich verziehen solle.
Mittlerweile wurde der Reddit-Beitrag tausendfach geliked und kommentiert.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/bilanol, Reddit Screenshot HeadUnhappy8789