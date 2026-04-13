Frau zeigt Ehemann Ultraschallbild: Als er winziges Detail entdeckt, fehlen ihm die Worte

San Diego (USA) - Jessica Cunningham aus dem US-Bundesstaat Kalifornien überraschte ihren Ehemann Brian mit einem Ultraschallbild ihres Babys. Die beiden sind Eltern von zwei Kindern, daher kannte Brian den emotionalen Anblick solcher Bilder bereits. Doch als er einen genaueren Blick auf die aktuelle Aufnahme warf, entdeckte er ein entscheidendes Detail.

Damit hatte Brian Cunningham nicht gerechnet: Er wird Vater von Zwillingen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/jessicateevb

Mit ihren beiden Kindern Lyla (9) und dem vierjährigen Dylan war die Familienplanung von Jessica und Brian noch nicht abgeschlossen. Allerdings musste das Paar mit mehreren Fehlgeburten bereits schmerzhafte Rückschläge verkraften, wie es gegenüber Newsweek verriet.

Als klar war, dass Jessica erneut schwanger war, war die Freude umso größer. Bereits vor einem Jahr überraschte die US-Amerikanerin ihren Ehemann mit einem Ultraschallbild. Da seine Reaktion darauf so herzergreifend war, luden sie das Video erneut auf Instagram hoch, wo es inzwischen viral ging.

Aufnahmen zeigten den 49-Jährigen am Schreibtisch sitzend, dabei studierte er aufmerksam die Ultraschallaufnahmen auf dem Computer. Plötzlich stockte Brian für einen Moment, ehe er überrascht feststellte: "Da sind zwei!"

Nachdem er seine anfängliche Verwirrung abgelegt hatte, war er zum Scherzen aufgelegt: "Wir werden ein größeres Boot brauchen", erklärte er, während man seine Frau im Hintergrund lachen hörte.