Von eigenem Hund getötet: Vater findet seine Tochter mit Loch im Hals

England - Tragischer Todesfall in England : Eine junge Frau wurde von ihrem Hund getötet, den sie über alles liebte.

Jamie-Lea Biscoe (†19) und ihr Vater Jack Biscoe (37) waren ein Herz und eine Seele. © Bildmontage: gofundme/Jayden Lewis brahan

Die 19-jährige Jamie-Lea Biscoe wurde vergangenen Freitag von ihrem Vater Jack Biscoe (37) im gemeinsamen Zuhause in Leaden Roding (England) leblos aufgefunden.

Nachdem er mit seinem Partner auswärts gegessen hatte, sah Jack seine Tochter auf dem Schlafzimmerboden liegen. Sie sei zwischen Bett und Nachttisch zusammengebrochen.

"Ich fand Jamie-Lea mit einem Loch im Hals, sie war tot, und ich versuchte, mein Baby wiederzubeleben, und währenddessen griff mich der Hund an", erzählte der 37-Jährige gegenüber The Sun.

Shy, der siebenjährige Lurcher, habe ihm ein Teil des Ohres abgebissen und ihn am Arm verletzt, als er seiner Tochter half. Er betonte, dass sie eigentlich ein lieber Familienhund wäre. Die 18 Monate alten Junghunde von Shy, Bella und Mouse, schliefen währenddessen im Erdgeschoss.

Als die Polizei eintraf, beschlagnahmte sie die drei Hunde und nahm Jack fest. Er steht unter Verdacht, einen außer Kontrolle geratenen Hund geführt zu haben, der tödliche Verletzungen verursachte - gegen Kaution wurde der Mann jedoch wieder freigelassen.

"Sie war die beste Freundin meiner Tochter und trotzdem hat sie sie getötet", trauerte der Vater.