Frau verhaftet, nachdem sie günstige Tantra-Sexkurse verkauft hat
Koh Phangan (Thailand) - Eine britische Yogalehrerin wurde auf der thailändischen Paradiesinsel festgenommen, nachdem sie Tantra-Yoga-Sexkurse für zehn Euro in einem Restaurant angeboten hatte.
Wie "The Mirror" berichtet, wurde die Britin namens Maria Shchetinina bei einer Razzia am 4. November während einer ihrer Unterrichtsstunden festgenommen.
Die Festnahme erfolgte, nachdem ein Facebook-Nutzer der Polizei einen Hinweis gegeben hatte, dass Maria "Sex-Yoga" an ausländische Touristen verkaufe, für etwa zehn Euro.
Die 40-Jährige teilte bei Facebook regelmäßig Werbung für ihre Kurse. Zuletzt lud sie am 30. Oktober ein Video hoch, das Werbung für ihren Tantra-Kurs am 4. November, dem Tag der Razzia, machte.
Bekannt war die Yogalehrerin unter dem Namen Maria Love Sky, ihr Tantra-Kurs soll jeden Dienstag von 16.30 bis 18.00 Uhr im Restaurant Ethos stattgefunden haben.
Das traditionelle tantrische Yoga hat erotische und spirituelle Wurzeln und nutzt typischerweise sexuellen Kontakt in einem rituellen oder logischen Kontext.
Keine Arbeitserlaubnis als Tantra-Lehrerin
Shchetinina hat nun eine Klage wegen ausländischer Arbeit ohne Papiere am Hals. Laut Mirror hatte die 40-Jährige nur eine Arbeitserlaubnis als "Customer Relations Manager".
Wie der Polizeioberstleutnant Wini Boonchit später mitteilte, habe das Verhalten der Verdächtigen gegen die Notverordnung zur Arbeitsverwaltung für Ausländer verstoßen. "Ihre Tätigkeit als Tantra-Yogalehrerin liegt außerhalb des zulässigen Bereichs", erklärte Boonchit. Weitere Ermittlung übernimmt die Polizeistation Koh Phangan.
Die Polizei hat mittlerweile Flyer, Anmeldeformulare, Notizen und Unterrichtsmaterialien beschlagnahmt.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/iammariasky