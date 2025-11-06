Frau verhaftet, nachdem sie günstige Tantra-Sexkurse verkauft hat

Koh Phangan (Thailand) - Eine britische Yogalehrerin wurde auf der thailändischen Paradiesinsel festgenommen, nachdem sie Tantra-Yoga-Sexkurse für zehn Euro in einem Restaurant angeboten hatte.

Maria Shchetinina (40) lebt auf der thailändischen Insel Koh Phangan. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/iammariasky

Wie "The Mirror" berichtet, wurde die Britin namens Maria Shchetinina bei einer Razzia am 4. November während einer ihrer Unterrichtsstunden festgenommen.

Die Festnahme erfolgte, nachdem ein Facebook-Nutzer der Polizei einen Hinweis gegeben hatte, dass Maria "Sex-Yoga" an ausländische Touristen verkaufe, für etwa zehn Euro.

Die 40-Jährige teilte bei Facebook regelmäßig Werbung für ihre Kurse. Zuletzt lud sie am 30. Oktober ein Video hoch, das Werbung für ihren Tantra-Kurs am 4. November, dem Tag der Razzia, machte.

Bekannt war die Yogalehrerin unter dem Namen Maria Love Sky, ihr Tantra-Kurs soll jeden Dienstag von 16.30 bis 18.00 Uhr im Restaurant Ethos stattgefunden haben.

Das traditionelle tantrische Yoga hat erotische und spirituelle Wurzeln und nutzt typischerweise sexuellen Kontakt in einem rituellen oder logischen Kontext.