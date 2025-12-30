Er wog fast 600 Kilo: Ehemals schwerster Mensch der Welt (†41) stirbt an Nierenversagen

Juan Pedro Franco kämpfte sich nach seinem Rekord-Gewicht von fast 600 Kilogramm zurück. Nun starb er im Alter von 41 Jahren. © Instagram/@juanpedrofrancooficial

Als Juan Pedro Franco Ende 2016 aufgrund krankhafter Fettleibigkeit ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, wog der Mexikaner unfassbare 594 Kilogramm - so viel, wie zehn erwachsene Männer zusammen.

Mit diesem gesundheitsschädlichen Gewicht ging er 2017 als schwerster Mensch der Welt ins Guinness-Buch der Rekorde ein, nur um kurz darauf im Zuge einer drastischen Diät und Magenband-OP rund die Hälfte seines Gewichts wieder zu verlieren. Doch letztlich endete seine Geschichte tragisch.

Am Montag, im Alter von 41 Jahren ist der frühere Rekordhalter nun an einer Niereninfektion gestorben, wie die mexikanische Zeitung "El Universal" berichtete.

Sein Arzt erklärte gegenüber dem Blatt, dass Franco "Beharrlichkeit, Widerstandsfähigkeit und Ehrlichkeit hinterlassen hat, um sein Leben zu teilen, was bei vielen Menschen Empathie erzeugte und andere motivierte, sich ihren eigenen gesundheitlichen Herausforderungen zu stellen."