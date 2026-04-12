Mann klettert auf US-Militärflieger und schlägt darauf ein

Shannon Airport (Irland) - US-Militärflugzeug attackiert: Ein Mann in den Vierzigern ist festgenommen worden, nachdem er am Samstagmorgen auf einen Transportflieger eingeschlagen hatte!

Videoaufnahmen zeigen, wie sich eine Person an einem US-Militärflieger zu schaffen macht. © Screenshot/Facebook/Glen Phillips Jr.

Die irische Online-Zeitung The Journal und die britische Zeitung The Guardian berichteten über den Vorfall am irischen Flughafen Shannon im Westen des Landes.

Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie eine schwarz gekleidete Person auf einem abgestellten Flugzeug umherläuft und dabei mit einem Gegenstand auf das Flugzeug einschlägt. Nach Bericht von The Journal soll es sich dabei um ein Beil gehandelt haben.

Ziel des Angriffs war ein US-amerikanisches C-130-Hercules-Transportflugzeug, das laut Berichten auf einem abgelegenen Rollfeld stand.

Die Garda Síochána habe erklärt, dass der Mann wegen mutmaßlicher Sachbeschädigung festgenommen wurde. Er kam in Gewahrsam. Der Flughafenbetrieb wurde kurzzeitig eingestellt, zwei Abflüge verspäteten sich, hieß es.