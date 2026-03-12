Friseur sieht älteren Herrn an seinem Salon vorbeilaufen: Was dann passiert, berührt so viele Herzen
Great Harwood (Großbritannien) - Ein Friseur aus England hat mit einem Instagram-Video für schmelzende Herzen gesorgt, nachdem er einem älteren Herrn einen Gratis-Haarschnitt angeboten hatte.
Der Mann im roten Oberteil lief nichts ahnend an dem Friseurshop im englischen Great Harwood vorbei, als Barber Shawn ihn ansprach. "Alles gut, Kumpel? Möchten Sie einen kostenlosen Haarschnitt?", fragt der Friseur den überraschten Passanten. Der blickt ihn zunächst nur ungläubig an und wiederholt "Einen Gratis-Haarschnitt?"
Einladend winkt Shawn ihn daraufhin in seinen Laden und lässt ihn auf dem Frisierstuhl Platz nehmen. Ob der Mann sich in einer schwierigen Wohnsituation befindet und eventuell sogar auf der Straße leben muss, ist nicht bekannt. Bei seinem Anblick wird aber deutlich, dass er sich schon lange nicht mehr um sich selbst kümmern konnte.
"Wann haben Sie sich das letzte Mal die Haare schneiden lassen?", will Shawn dann von ihm wissen. Das wäre bereits über ein Jahr her, erklärt sein Spontan-Kunde kleinlaut. Davon zeugt auch die Situation auf seinem Kopf.
Seine grau-weißen Haare reichen schon teilweise über die Schultern des älteren Herren und wirken etwas zerzaust. Shawn greift deshalb direkt zu schweren Gerät und setzt einen Rasierapparat an die langen Haare seines Kunden an.
Friseur verschafft älterem Herrn einen Neuanfang
Neben dem Haupthaar weichen an jenem Tag auch der überschüssige Bart und die krausen Augenbrauen des Seniors.
Shawn lässt nichts unversucht, dem Mann einen kleinen Neuanfang zu schenken, und vollendet sein sauberes Werk mit einem Spray. "Das ist so nett", hört man seinen gebrechlichen Kunden flüstern, als der Friseur ihn regelrecht herausputzt.
Nachdem auch noch die Nasenhaare entfernt wurden, ist es geschafft: Shawn hat aus dem Mann, der anfangs etwas verwahrlost aussah, einen schmucken Herrn gezaubert - und dieser durfte vielleicht seit langer Zeit mal wieder etwas Zuneigung von einem anderen Menschen erfahren.
Auf Instagram wird Shawn für seine selbstlose Aktion natürlich zu Recht gefeiert. Unter seinem Video, was auf der Plattform über 2,1 Millionen Aufrufe bekam, schreiben seine Zuschauer beispielsweise: "Du hast diesem älteren Herrn wirklich etwas Gutes getan. ❤️ Wir brauchen mehr Menschen wie dich auf dieser Welt."
Ein anderer meint lobend: "Du hast das so liebevoll gemacht, indem du ihn wahrgenommen, ihn gefragt und ihm geholfen hast, sich wohlzufühlen. Du verdienst es, dass dir diese Freundlichkeit zehnfach zurückgegeben wird."
Andere ernennen Shawn zu einem Vorbild. Er selbst erklärt bescheiden: "Freundlichkeit kostet nichts."
Titelfoto: Screenshot/Instagram/its.shawn2030