Führungsfigur im PCC-Syndikat: Drogenboss "Hulk" in Portugal festgenommen

Cascais (Portugal) - Einer der berüchtigtsten Drogenbosse Brasiliens wurde in Portugal aufgespürt. Ygor Daniel Zago (44), genannt "der Hulk", ist tief in die Machenschaften des Verbrecher-Syndikats PCC verstrickt und gilt als Organisator des Rauschgifthandels mit dem Balkan-Kartell in Europa.

Ygor Daniel Zago (44), gennant Hulk, wurde in Portugal verhaftet. © Gaeco, Interpol

In Brasilien wurde er zu 29 Jahren Haft wegen Drogenschmuggels verhaftet. Während er auf seine Berufung wartete, setzte sich Ygor Daniel Zago (44) nach Europa ab, wurde seitdem von Interpol gesucht.

Am Samstag wurden der Hulk und seine Ehefrau Fernanda Ferrari Zago (40) in einer Villa im portugiesischen Cascais festgenommen, berichtet Euronews. Der 44-Jährige soll gravierende Straftaten begangen haben: Drogenschmuggel, Korruption, Geldwäsche.

Gleichzeitig gilt der Hulk als eine Führungsfigur in einer der mächtigsten kriminellen Organisationen überhaupt: dem sogenannten Primeiro Comando da Capital (PCC) - das "erste Kommando der Hauptstadt".

In den 1990er-Jahren von Insassen des Taubaté-Gefängnisses im Bundesstaat São Paulo gegründet, kontrolliert das Syndikat inzwischen einen beträchtlichen Teil des lukrativen Kokain-Schmuggels nach Europa.

Darüber hinaus ist das PCC auch für zahlreiche Morde, Entführungen und andere kriminelle Aktivitäten wie illegaler Goldabbau, Schutzgelderpressung und Wilderei verantwortlich. Die größte Gang Lateinamerikas soll mehrere Zehntausende Mitglieder haben und weite Teile der Metropole São Paulo kontrollieren.

Nun wurde eine Führungsfigur des Syndikats in Europa festgenommen.