Weltweite Störung legt X, PayPal und ChatGPT lahm

Seit Dienstagnachmittag sind Plattformen wie X, PayPal oder Discord von massiven Störungen betroffen.

Von Malte Kurtz

San Francisco - Seit Dienstagnachmittag sind viele Online-Dienste von massiven Störungen betroffen.

Beim Serveranbieter "Cloudflare" sorgten am Dienstag massive Störungen weltweit für Probleme. (Archivbild)  © Eric Risberg/AP/dpa

Grund dafür sind globale Störungen des Serveranbieters "Cloudflare", wie der US-Konzern mit Sitz in San Francisco (Kalifornien) auf seiner Website mitteilte.

Die ersten Probleme wurden bereits gegen 12.30 Uhr in dem Portal "allestörungen.de" gemeldet.

Knapp eine Stunde später berichtete Cloudflare, dass sich die Dienste wieder erholen. Es könne jedoch weiterhin zu "höheren Fehlerraten" kommen.

Von den Störungen sind unter anderem der Zahlungsanbieter "PayPal", die Kommunikationsanwendung "Discord" sowie der KI-Chatbot "ChatGPT" oder "Ikea"-Kunden sind betroffen.

Auch die Plattform X war betroffen.
Auch die Plattform X war betroffen.  © Screenshot/X

Die Ursache für die weltweiten Ausfälle sind dagegen noch ungewiss. Cloudflare schrieb in seiner letzten Statusmeldung, dass das Problem weiter untersucht werde.

