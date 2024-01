Gang-Gewalt eskaliert: Banden belagern Polizisten-Viertel, viele Tote und Verletzte

Derweil harren noch Tausende Menschen in ihren Wohnungen aus. Verängstigte Anwohner rufen bei Radiosendern an, flehen verzweifelt um Hilfe.

Eine Frau geht an einer brennenden Straßenblockade vorbei. © Odelyn Joseph/AP/dpa

Straßenhändlerin Lita Saintil (52) hat den Horror erlebt.

Als sie am Donnerstag mit ihrem Neffen aus Solino floh, habe sie mindestens sechs Leichen auf der Straße gesehen, sagte sie zu AP. Zuvor haben sich die beiden stundenlang in ihrem Haus eingeschlossen, während auf der Straße unaufhörlich geschossen wurde. Später hätten Gangmitglieder mehrere Häuser in ihrer Nachbarschaft in Brand gesteckt.

Sollten die Banden den strategisch wichtigen Stadtteil einnehmen, könnten sie von dort aus auch die letzten friedlichen Viertel der Hauptstadt erobern. Die Lage in Haiti bleibt angespannt.