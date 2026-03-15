Gefangen auf dem Eis: Zwei Deutsche formen SOS-Zeichen mit Schneebällen

Helsinki - Die finnische Küstenwache hat zwei deutsche Abenteurer von einer Eisscholle gerettet.

Mit Schnee und Eis formte das Duo ein großes SOS-Zeichen, um von den Rettungsteams aus der Luft gefunden werden zu können. © Facebook/Länsi-Suomen merivartiosto / Västra Finlands sjöbevakningssektion

Die Frau und der Mann aus Deutschland wollten auf Skiern die zugefrorene See im Bottnischen Meerbusen zwischen der finnischen Stadt Oulu und der schwedischen Stadt Luleå überqueren, wie die Küstenwache in einem Facebook-Beitrag am Samstag mitteilten.

Eines Nachts brach ihnen jedoch das Eis unter den Füßen weg und ihre gesamte Ausrüstung - inklusive des Zelts, in dem sie schlummerten - wurde ins kalte Nass gezogen. Glücklicherweise konnten sich die zwei Deutschen auf eine stabilere Eisscholle retten. Dann wurden sie kreativ.

Mithilfe von Schnee- und Eisbällen formte das Duo ein riesiges SOS-Zeichen, dass für die ausgerückten schwedischen und finnischen Rettungsteams aus der Luft gut sichtbar gewesen ist.