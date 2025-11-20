Gelände der Weltklimakonferenz nach Feuer mehrere Stunden gesperrt

Belém (Brasilien) - Nach dem Ausbruch eines Feuers bleibt das evakuierte Gelände der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém für mehrere Stunden gesperrt.

Polizeiwagen sind zu sehen, nachdem ein Feuer auf dem Gelände der Weltklimakonferenz COP30 ausgebrochen ist. © Larissa Schwedes/dpa

Das Gelände werde "nicht vor 20.00 Uhr wieder öffnen", teilten die Vereinten Nationen als Veranstalter um kurz nach 16.00 Uhr Ortszeit mit.

Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden, es sei ein "begrenzter Schaden" entstanden. Rund zwei Stunden zuvor war das Gelände nach dem Ausbruch evakuiert worden.

Nach Angaben von Umweltorganisationen, die die Verhandlungen als Beobachter begleiten, sollten am Donnerstag keine Verhandlungen mehr stattfinden.



