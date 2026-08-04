Gold, Perlen und Edelsteine! Römischer Schatz vor Mittelmeerküste entdeckt
Mljet (Kroatien) - Heute tummeln sich Dutzende Taucher vor der Küste der kroatischen Insel Mljet in der Adria. Früher galt die Bucht von Polače als sicherer Hafen auf einer der meistbefahrenen Schiffsrouten. Genau in dieser Bucht haben Forscher nun einen Schatz in einem Wrack gefunden, der seit über 1200 Jahren auf dem Meeresgrund schlummerte.
Darüber informierte das Kroatische Restaurierungsinstitut. Demnach soll es sich bei dem Wrack um ein Schiff aus der Zeit des byzantinischen Reiches handeln, allgemein ist dieses als Oströmisches Reich bekannt.
Zwischen dem 7. und 8. Jahrhundert nach Christus ist vor Polače ein Schiff gesunken, welches kostbare Schätze geladen hatte. In den Überresten fanden die Archäologen insgesamt vier goldene Gürtelsets, darunter goldene Schnallen und mit Smaragden, Rubinen und Perlen verzierte Gürtelschnallen. Dieser Fund deute darauf hin, dass der ehemalige Besitzer dieser Fundstücke ein hochrangiger byzantinischer Würdenträger gewesen sein könnte.
Neben dem Hüftschmuck fanden die Taucher auch noch Goldmünzen, die mit den Gesichtern von vier Kaisern der Herakleios-Dynastie geprägt sind. Durch diese ist es möglich einzugrenzen, aus welcher Zeit das Schiff und die Schätze ungefähr stammen – dem 7. Jahrhundert nach Christus.
Des Weiteren waren Amphoren, Händlerwaagen, Elfenbeinmarken und Keramikgefäße unter der Ladung des Schiffes.
Größter Schatz ist ein kleiner Ring
Der wohl außergewöhnlichste Fund stellt jedoch ein kleiner Goldring dar. Auf diesem befindet sich – ebenso wie auf den Münzen – ein Ebenbild eines Kaisers aus der Herakleios-Dynastie. Ein solcher Ring galt zur damaligen Zeit als besondere Ehrung, weshalb sich daraus schließen lässt, dass der Besitzer nicht nur ein wohlhabender Bürger, sondern obendrein eine hochrangige Staats- oder Militärperson gewesen sein muss.
Die Schätze werden nun von den Wissenschaftlern an Land analysiert, um noch mehr über die damalige Zeit und vielleicht sogar über den ehemaligen Besitzer herauszufinden.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot: Hrvatski restauratorski zavod