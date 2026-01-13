Horror-Fund: Fünf menschliche Köpfe an Touri-Strand entdeckt

Puerto López (Ecuador) - An einem beliebten Ausflugsziel für Touristen sind fünf menschliche Köpfe gefunden worden - aufgehängt an einer Art Pranger.

Horror am Strand von Puerto López: Hier wurden fünf menschliche Köpfe gefunden. © Foto: Arabsalam, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Darauf steht eine Drohung: "Die Stadt gehört uns. Wenn ihr weiterhin Fischer ausraubt und Impfkarten verlangt - wir haben euch bereits identifiziert."

Mit "Impfkarten" sind in diesem Fall Schutzgelder gemeint.

Die Polizei geht von einem Konflikt zwischen Banden um die Kontrolle von Drogenschmuggel-Routen aus, schreibt Daily Mail.

Entdeckt wurde die Gruselszene am Sonntag. Erst im Dezember wurden am Strand mehrere Menschen tot aufgefunden, die mutmaßlich im Rahmen eines Bandenkonflikts getötet worden waren.