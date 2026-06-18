Ärzte tippen erst auf eine Milchallergie: Doch plötzlich kämpft der kleine Finley um sein Leben

Durham (England) - Ein kleiner Junge übergibt sich ständig, doch kein Arzt nimmt die Situation richtig ernst. Für die Mediziner ist die Sache schnell klar: Der einjährige Finley verträgt einfach keine Kuhmilch. Ein fataler Irrtum, der das Kind fast das Leben gekostet hätte.

Die gesundheitlichen Beschwerden des kleinen Finley (heute 2) wurde erst für eine Allergie oder Magen-Darm-Probleme gehalten. © Screenshot: Tiktok melindaajg

Kurz nach seinem ersten Geburtstag begann das Drama. Der kleine Finley musste sich plötzlich mehrmals am Tag heftig übergeben. Seine Mutter Melinda (32) suchte verzweifelt Rat bei Ärzten und im Krankenhaus, wurde aber immer wieder vertröstet.

Mal sollte es eine Milch-Allergie sein, mal ein harmloser Magen-Darm-Infekt oder eine Kinderkrankheit. Selbst als der Junge einen Krampfanfall erlitt und Blut erbrach, schickte man die Familie wieder nach Hause.

Doch der Instinkt einer Mutter ließ sich nicht täuschen. Melinda spürte, dass mit ihrem Sohn etwas ganz und gar nicht stimmte, wechselte die Klinik und erzwang eine genauere Untersuchung.

Erst auf der neurologischen Station einer Spezialklinik schöpften die Ärzte Verdacht und ordneten einen CT-Scan an. Dann folgte der Schock im Sprechzimmer: Finley hatte einen seltenen, hochaggressiven Hirntumor am Übergang zur Wirbelsäule.