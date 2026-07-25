Ärzte warnen 235-Kilogramm-Frau, mit ihrem Gewicht nicht älter als 30 Jahre zu werden: Was sie dann macht, lässt staunen

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Bereits in ihrer Schulzeit galt Laura als "das dickste Mädchen in der Klasse". Als sie schließlich erwachsen wurde, brachte sie 235 Kilogramm auf die Waage.

Von Jennifer Schneider

Mansfield (Großbritannien) - Bereits in ihrer Schulzeit galt die Britin Laura Budreviciene (29) als "das dickste Mädchen in der Klasse". Während andere Kinder in ihrem Alter mit Puppen spielten, begann sie mit gerade einmal elf Jahren ihre erste Diät - jedoch ohne Erfolg. Als Laura schließlich erwachsen wurde, brachte sie ganze 235 Kilogramm auf die Waage.

In ihrer schwersten Zeit wog Laura Budreviciene (29) 235 Kilogramm - erst eine Fehlgeburt brachte sie zum Nachdenken.
In ihrer schwersten Zeit wog Laura Budreviciene (29) 235 Kilogramm - erst eine Fehlgeburt brachte sie zum Nachdenken.  © Fotomontage/Screenshot/Instagram/laurabudreviciene_

Wie das Newsportal CheshireLive berichtete, nahm Laura täglich bis zu 8000 Kalorien zu sich - was etwa 31 Hamburgern oder 15 Big Macs entspricht. Obwohl ihr Alltag immer beschwerlicher wurde, empfand sie ihr Gewicht lange Zeit nicht als ein wirkliches Problem.

Dennoch konnte die Britin beispielsweise weder Fahrgeschäfte besuchen noch anderen Freizeitaktivitäten nachgehen. Selbst das Einnehmen sämtlicher Mahlzeiten fiel ihr im Liegen leichter.

"Es hat mich nie wirklich gestört. Ich hatte keinen gesundheitlichen Beschwerden – ich musste einfach aufhören zu essen", zitierte der Sender die 29-Jährige. Mehrfach warnten Ärzte Laura eindringlich vor den Folgen ihres Übergewichts.

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Immer wieder habe sie von den Medizinern zu hören bekommen: "Sie werden mit 30 tot sein." Doch diese eindringliche Warnung schreckte Laura lange Zeit nicht ab - sie aß weiter und weiter. "Das hat mich damals nicht beeindruckt. Ich war mit meinem Leben zufrieden."

Mit Anfang 20 erlitt sie dann eine Fehlgeburt. Die Chancen auf eine Schwangerschaft standen aufgrund ihrer Adipositas mehr als schlecht. Dieser schwere Schicksalsschlag brachte die schließlich zum Umdenken: "Nach der Fehlgeburt dachte ich nur noch: Jetzt muss ich etwas ändern."

In ihrem gesamten Abnehmprozess verlor die Britin 153 Kilogramm.
In ihrem gesamten Abnehmprozess verlor die Britin 153 Kilogramm.  © Fotomontage/Screenshot/Instagram/laurabudreviciene_

Vor rund sechs Jahren entschied sie sich für einen Magenbypass

Im Zuge ihrer starken Gewichtsabnahme möchte sich die 29-Jährige bald einer Körperstraffung unterziehen.
Im Zuge ihrer starken Gewichtsabnahme möchte sich die 29-Jährige bald einer Körperstraffung unterziehen.  © Fotomontage/Screenshot/Instagram/laurabudreviciene_

Vor rund sechs Jahren entschied sich Laura für einen Magenbypass und verlor in den ersten Wochen bereits mehrere Kilogramm. Nach der Geburt ihrer Tochter schwankte das Gewicht der 29-Jährigen sehr.

Mithilfe der sogenannten "Abnehmspritze" reduzierte sie ihre Körpermasse auf 83 Kilogramm und verlor insgesamt rund 153 Kilogramm. "Mein größter Erfolg hat nichts mit meinem Gewicht zu tun - es sind meine Töchter." Ohne die Gewichtsabnahme hätte sie ihren Kinderwunsch vermutlich niemals erfüllen können.

Mit ihrem Social-Media-Account möchte die 29-Jährige anderen Betroffenen Mut machen. "Fangt einfach an." Viele würden immer auf den perfekten Zeitpunkt warten. Laura betonte, dass der Prozess des Abnehmens ein Langwieriger sei: "Es braucht Zeit."

Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/laurabudreviciene_

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