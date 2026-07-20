Im Auftrag des Königs: Andy Burnham ist neuer Premier von Großbritannien

London - Andy Burnham (56) ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs .

Andy Burnham (56) ist neuer Premierminister Großbritanniens. © Henry Nicholls/Pool AFP/dpa

König Charles III. (77) beauftragte den Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei mit der Regierungsbildung.

Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester folgt seinem Parteikollegen Keir Starmer (63), der unter großem Druck im Juni seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Der wegen seiner Beliebtheit in Manchester als "König des Nordens" bezeichnete Burnham ist seit Wochen der Hoffnungsträger für Labour, das Land doch noch aus der Krise führen zu können.

Unter Starmer hatte die Partei im Sommer 2024 einen überzeugenden Wahlsieg errungen, die komfortable Mehrheit im Parlament aber wegen interner Streitigkeiten nie wirklich nutzen können. Seit Monaten liegt die rechtspopulistische Partei Reform UK in Umfragen teils deutlich vorn.