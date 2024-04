25.04.2024 06:40 2.725 Amoklauf an Schule: Mädchen sticht zwei Lehrerinnen und Mitschülerin nieder!

Dramatische Szenen an einer Schule in Wales: Dort hat eine Jugendliche am Mittwoch auf zwei Lehrkräfte und eine Mitschülerin eingestochen.

Von Franka Wolf

Das Schulgebäude wurde nach dem Vorfall weiträumig abgesperrt. © Ben Birchall/PA Wire/dpa Um 11.20 Uhr soll das Mädchen, eine Teenagerin im Alter von 14 oder 15 Jahren, die die neunte Klasse der Schule besuchte, ein Klappmesser gezückt und die beiden Lehrerinnen sowie ihre Mitschülerin angegriffen haben. Alle drei Opfer wurden nach der Messer-Attacke mit Stichwunden ins Krankenhaus eingeliefert, sollen laut Daily Mail aber nicht in Lebensgefahr schweben. Die Tatverdächtige sei wenig später von Einsatzkräften festgenommen worden. Dem Mädchen, das sich derzeit in Polizeigewahrsam befindet, wird versuchter Mord vorgeworfen. Großbritannien Verletzte an mehreren Orten, Armee im Einsatz: Pferde versetzen Innenstadt in Angst Polizeibeamte hatten das Gebäude am Mittwochvormittag abgeriegelt. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich derweil in ihren Klassenzimmern verbarrikadiert und in Schränken versteckt, ehe die Gefahr gebannt war. Für den Rest des Tages wurde die Schule geschlossen.

Man ermittle nun mit Hochdruck weiter, erklärte ein Polizeisprecher nach dem Vorfall und sprach den Opfern und ihren Familien sein Mitgefühl aus. Gleichzeitig versicherte er, dass das Mädchen allein gehandelt habe und man nicht nach möglichen Komplizen suche.

Motiv nach Gewalttat an Schule in Wales noch unklar Polizisten stehen vor der Amman Valley Schule in Ammanford. © Ben Birchall/PA Wire/dpa Auch der britische Premierminister Rishi Sunak (43) hat inzwischen auf den Vorfall reagiert: "Ich bin schockiert über die Nachrichten, die aus Ammanford kommen", schrieb er auf X (ehemals Twitter) und bedankte sich bei den Kräften von Polizei und Rettungsdienst für ihren Einsatz. Seine Gedanken seien bei allen Betroffenen, so der Politiker weiter.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch völlig unklar. Bislang haben die Ermittler keine Angaben zum möglichen Motiv der Schülerin gemacht.

