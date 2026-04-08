Schauspieler süchtig nach Social Media: "Ich habe mein Leben weggeworfen"

Sevenoaks (England) - Dass Kinder Social Media nutzen, ist heutzutage nichts Außergewöhnliches. Ein Junge berichtet jedoch über eine gefährliche Abhängigkeit, die er entwickelte.

Archie Yates (17) ging mit 13 Jahren durch eine schwere Sucht-Phase. © Bildmontage: Instagram/archieyatesofficial

Ganze neun Stunden am Tag verbrachte der britische Kinder-Schauspieler Archie Yates im Alter von 13 Jahren am Handy. Ungehemmt scrollte er durch Snapchat und YouTube, so Mirror.

Der Lockdown brachte ihn dazu, mehr online zu sein - so blieb er mit Freunden in Kontakt und schaute zur Unterhaltung stundenlang Videos. Mit elf Jahren bekam er sein erstes Handy - innerhalb von zwei Jahren entwickelte sich die starke Abhängigkeit.

"Soziale Medien haben unser Gehirn verändert. Sie sind darauf ausgelegt, süchtig zu machen, und ich war absolut süchtig", blickt der mittlerweile 17-Jährige auf die Zeit zurück.

"Ich war nicht draußen, ich habe mich nicht bewegt. Ich habe extrem zugenommen, weil ich einen sehr sitzenden Lebensstil hatte", hieß es weiter.

Archie war der Meinung: "Ich habe mein Leben weggeworfen."