Auto erfasst Fußgänger in England: mehrere Verletzte, Fahrer festgenommen
Derby (England) - In der englischen Stadt Derby sind am Samstagabend mehrere Fußgänger von einem Auto angefahren und teils schwer verletzt worden. Die Hintergründe sind noch unklar.
Ein Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei der Grafschaft Derbyshire mit.
Der Vorfall ereignete sich demnach am Samstagabend im Stadtzentrum. Einige der Angefahrenen seien schwer verletzt, hieß es. Rettungskräfte versorgten die Opfer und brachten sie ins Krankenhaus.
Kurz nach dem Vorfall hielten Beamte ein Fahrzeug an, das vermutlich daran beteiligt gewesen sei. Der Fahrer, ein Mann in den Dreißigern, wurde festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam, wie es weiter hieß.
Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung zu einem schwarzen Wagen, der an den Geschehnissen beteiligt gewesen sein soll.
Man gehe nicht davon aus, dass derzeit noch eine Gefahr bestehe. Weitere Details konnten die Beamten zunächst nicht nennen. Die Straße wurde abgesperrt.
Titelfoto: Yui Mok/PA Wire/dpa