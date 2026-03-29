Auto erfasst Fußgänger in England: mehrere Verletzte, Fahrer festgenommen

Derby (England) - In der englischen Stadt Derby sind am Samstagabend mehrere Fußgänger von einem Auto angefahren und teils schwer verletzt worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Nach dem tragischen Vorfall ist vieles noch ungeklärt. (Symbolbild) © Yui Mok/PA Wire/dpa

Ein Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei der Grafschaft Derbyshire mit.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Samstagabend im Stadtzentrum. Einige der Angefahrenen seien schwer verletzt, hieß es. Rettungskräfte versorgten die Opfer und brachten sie ins Krankenhaus.

Kurz nach dem Vorfall hielten Beamte ein Fahrzeug an, das vermutlich daran beteiligt gewesen sei. Der Fahrer, ein Mann in den Dreißigern, wurde festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam, wie es weiter hieß.

Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung zu einem schwarzen Wagen, der an den Geschehnissen beteiligt gewesen sein soll.