28.12.2023 06:22 1.230 Auto rast in Menschenmenge: 46-Jähriger stirbt, mehrere Menschen verletzt

Bei Unruhen in der englischen Stadt Sheffield ist am Mittwoch ein 46 Jahre alter Mann getötet worden, als ein Auto in eine Menschenmenge fuhr.

Sheffield (Großbritannien) - Bei Unruhen in der englischen Stadt Sheffield ist am Mittwoch ein 46 Jahre alter Mann getötet worden, als ein Auto in eine Menschenmenge fuhr. Die Polizei in Sheffield ermittelt nach dem Tod eines 46-Jährigen wegen Mordes. (Archivbild) © David Cooper/PA Wire/dpa Das teilte die Polizei in der Grafschaft South Yorkshire am Mittwochabend mit. Der 46-Jährige sei noch am Tatort gestorben. Eine weitere Person wurde den Angaben zufolge in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt. Die Polizei nahm einen 23 Jahre alten Mann wegen Mordverdachts fest, wie es in der Mitteilung hieß. Ein 55-Jähriger sei wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen worden. Großbritannien 60 Jahre lang nicht erwischt: Polizei schnappt Mann ohne Führerschein Der Vorfall hatte sich bereits am Nachmittag gegen 14 Uhr ereignet. Einsatzkräfte erhielten demnach einen Notruf wegen Gewalt und Unruhen in dem Wohngebiet. Noch während des Anrufs sei das Auto in die Menschenmenge gefahren, so die Mitteilung weiter. Die Hintergründe des Zwischenfalls blieben zunächst unklar.

Titelfoto: David Cooper/PA Wire/dpa