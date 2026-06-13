Brutale Attacke auf offener Straße: Mann rammt Teenager (17) Messer in den Hals

Brierfield (England) - Schockierende Attacke nördlich von Manchester ( Großbritannien )! Am Freitag ist ein Teenager (17) in der beschaulichen Kleinstadt Brierfield auf offener Straße einem Messer-Mann zum Opfer gefallen.

Die Polizei – darunter auch bewaffnete Beamte – war am Freitagnachmittag in Brierfield zu einer Blut-Tat alarmiert worden. (Symbolfoto) © Jacob King/PA Wire/dpa

Wie BBC berichtet, war dem Mädchen gegen 15 Uhr Ortszeit eine Klinge in den Hals gerammt worden. Rettungskräfte hätten die Geschädigte ins Krankenhaus gebracht.

"Es handelte sich um einen sehr ernsten Vorfall, aber glücklicherweise waren die Verletzungen nicht lebensbedrohlich", erklärte ein Polizei-Sprecher.

Den Behörden zufolge ist der mutmaßliche Täter wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen worden, schreibt "Lancashire Telegraph". Es handle sich um einen Briten mit pakistanischer Abstammung.

"Es gibt keine weiteren flüchtigen Verdächtigen im Zusammenhang mit dieser Untersuchung, und es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass der Angriff rassistisch motiviert war", heißt es von der Polizei.