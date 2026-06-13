Brutale Attacke auf offener Straße: Mann rammt Teenager (17) Messer in den Hals
Brierfield (England) - Schockierende Attacke nördlich von Manchester (Großbritannien)! Am Freitag ist ein Teenager (17) in der beschaulichen Kleinstadt Brierfield auf offener Straße einem Messer-Mann zum Opfer gefallen.
Wie BBC berichtet, war dem Mädchen gegen 15 Uhr Ortszeit eine Klinge in den Hals gerammt worden. Rettungskräfte hätten die Geschädigte ins Krankenhaus gebracht.
"Es handelte sich um einen sehr ernsten Vorfall, aber glücklicherweise waren die Verletzungen nicht lebensbedrohlich", erklärte ein Polizei-Sprecher.
Den Behörden zufolge ist der mutmaßliche Täter wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen worden, schreibt "Lancashire Telegraph". Es handle sich um einen Briten mit pakistanischer Abstammung.
"Es gibt keine weiteren flüchtigen Verdächtigen im Zusammenhang mit dieser Untersuchung, und es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass der Angriff rassistisch motiviert war", heißt es von der Polizei.
Die Ermittlungen würden von einem Spezialteam aus Kriminalbeamten geleitet. "Zur Beruhigung der Bevölkerung werden am Wochenende zusätzliche Streifenwagen in der Gegend unterwegs sein."
Titelfoto: Jacob King/PA Wire/dpa