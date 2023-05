Drama am Buckingham-Palast: Polizei muss Explosion auslösen, Mann gefasst

London (England) - Dramatische Szenen in Großbritannien : Am Buckingham-Palast ist es am Dienstagabend zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem eine Person festgenommen und eine kontrollierte Explosion durchgeführt wurde.

Der Vorfall kommt nur wenige Tage vor einem royalen Mega-Event in der Londoner Innenstadt. Am Samstag sollen König Charles III. und seine Frau Camilla in einer Prozession per Kutsche vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey fahren und dort gekrönt werden.

Zehntausende Schaulustige werden entlang der Strecke erwartet. Die Polizei ist im Großeinsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten.