Drama über den Wolken: Tote Passagierin sorgt für Gestank im Flugzeug
Großbritannien - Auf einem British Airways-Flug von Hongkong nach London verstarb eine Passagierin! Mehrere Mitreisende beklagten sich über den starken Geruch …
Wie The Sun berichtet, starb die Frau 30 Minuten nach dem Start! Statt umzudrehen, setzten die Piloten den 13-stündigen Flug fort - ein fataler Fehler, wie sich herausstellte.
Denn die Crew hatte die Verstorbene in die Bordküche verlagert und übersah dabei offenbar die Fußbodenheizung des Raums, wodurch die Leiche schließlich anfing zu müffeln.
Mehreren Passagieren fiel der unangenehme Geruch auf, und sie beschwerten sich darüber.
Eine Person sagte gegenüber der britischen Zeitung: "Die Familie der Verstorbenen war natürlich völlig verzweifelt, und auch die Besatzung war es."
Fluggesellschaft bietet Crew Unterstützung an
In London wurde der Airbus schließlich von der Polizei erwartet, die die Passagiere nach der Landung noch 45 Minuten lang in ihren Sitzen verharren ließ, bis die ersten Ermittlungen abgeschlossen waren.
Die Fluggesellschaft teilte gegenüber The Sun mit:
"Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei der Familie und den Freunden. [...] Wir unterstützen unsere Crew, und alle Verfahren wurden ordnungsgemäß eingehalten."
Titelfoto: Bildmontage: GLYN KIRK / AFP, 123RF/tiero