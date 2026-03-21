Drama über den Wolken: Tote Passagierin sorgt für Gestank im Flugzeug

Großbritannien - Auf einem British Airways-Flug von Hongkong nach London verstarb eine Passagierin! Mehrere Mitreisende beklagten sich über den starken Geruch …

Die Frau starb 30 Minuten nach dem Start und wurde in die Bordküche verlagert. (Symbolbild) © 123RF/tiero

Wie The Sun berichtet, starb die Frau 30 Minuten nach dem Start! Statt umzudrehen, setzten die Piloten den 13-stündigen Flug fort - ein fataler Fehler, wie sich herausstellte.

Denn die Crew hatte die Verstorbene in die Bordküche verlagert und übersah dabei offenbar die Fußbodenheizung des Raums, wodurch die Leiche schließlich anfing zu müffeln.

Mehreren Passagieren fiel der unangenehme Geruch auf, und sie beschwerten sich darüber.

Eine Person sagte gegenüber der britischen Zeitung: "Die Familie der Verstorbenen war natürlich völlig verzweifelt, und auch die Besatzung war es."