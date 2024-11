19.11.2024 16:50 Emu auf der Flucht: Dieser Laufvogel beschäftigt Tierretter seit Wochen

In Spilsby in Großbritannien ist seit Wochen ein Emu auf der Flucht. Tierretter und Polizisten wandten sich an die Bevölkerung mit einem Appell.

Von Calvin Schröder

Spilsby - Schon seit Wochen ist in der Region der britischen Kleinstadt Spilsby ein Emu auf der Flucht - daran sind auch "Helfer" aus der Bevölkerung schuld. Jetzt meldete sich die Polizei von Boston mit einer Bitte auf Facebook. Der bisherige Versuch, das Vertrauen des Emus mit Futter zu gewinnen, ist leider gescheitert. © Facebook/ Boston Police Tierretter des "National Exotics - Animal Rescue Service" wurden hinzugezogen, um beim Einfangen des Laufvogels zu helfen - doch leider vermasselte ihnen ein Vorfall dabei die Tour. Die Experten versuchten das Vertrauen des Tieres zu gewinnen, indem sie es eine Zeit lang an der immer gleichen Stelle fütterten. Dann seien jedoch eines Tages Leute gekommen, die das Tier mit einem Geländewagen verfolgten und somit die ganze mühsame Arbeit wieder zunichtemachten. Großbritannien Herzzerreißend: Neunjähriger stirbt nach schrecklicher Misshandlung durch eigenen Vater Die Organisation warnte davor, dass der ängstliche Emu vor ein Fahrzeug laufen und damit sich und andere verletzen könnte. Deshalb bitten Tierretter und Polizei die Bevölkerung darum, sich von dem flüchtigen Federvieh fernzuhalten. Wenn man wirklich bei der Ergreifung helfen will, dann soll man lieber Sichtungen des Tieres melden und Fotos oder Videos von ihm machen.

