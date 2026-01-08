Schockierende Verwechslung: Polizei informiert falsche Familie über Tod des Kindes

South Yorkshire (Großbritannien) - Nach einem schweren Unfall informierte die Polizei von South Yorkshire irrtümlich die falsche Familie über den Tod ihres Kindes. Der Fehler wurde erst kurz vor der Beerdigung erkannt.

Trevor Wynn (17) erwachte am Sonntag aus dem Koma und konnte seinen Namen und seine Identität klären. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Linda Woroch, Facebook/Screenshot/Charlotte Wynn

Die Beamten gaben am Dienstag bekannt, dass die Familie von Trevor Wynn (17) am 13. Dezember fälschlicherweise über das Ableben ihres Sohnes informiert worden war. Daraufhin hatte die Familie für den 9. Januar bereits die Beerdigung des 17-Jährigen geplant.

Am 4. Januar erwachte Trevor jedoch aus dem Koma und konnte mit der Polizei sprechen, wodurch seine Identität bestätigt und seine Familie über die Wahrheit informiert wurde.

Wie die britische Tageszeitung The Independent berichtet, war Trevor mit Joshua Johnson (†18) im selben Fahrzeug unterwegs, das am 13. Dezember von der Fahrbahn abkam, wodurch es schließlich zur fatalen Verwechslung durch die Polizei kam.

Die Familie von Joshua hielt dadurch zunächst ihren Sohn für den im Krankenhaus liegenden Trevor, obwohl der 18-Jährige zusammen mit einer 17-Jährigen, die ebenfalls im Fahrzeug war, bei dem Unfall bereits ums Leben gekommen war.