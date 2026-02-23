Epstein-Skandal: Britischer Ex-Botschafter festgenommen

London - Im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal ist der frühere britische US-Botschafter Peter Mandelson (72) festgenommen worden.

Peter Mandelson (72) ist aufgrund seiner engen Beziehung zu Jeffrey Epstein (†66) in den Fokus von Ermittlungen geraten. © James Manning/PA Wire/dpa

Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Scotland Yard. Der Verdacht lautet demnach auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt.

Mandelson war wegen seiner engen Beziehung zum inzwischen verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) in den Fokus von Ermittlungen geraten.

Der Fall hatte eine Regierungskrise in London ausgelöst, in deren Verlauf das Amt von Premierminister Keir Starmer (63) zeitweise am seidenen Faden zu hängen schien.

Hintergrund waren die jüngsten Veröffentlichungen aus den Epstein-Akten des US-Justizministeriums.

Daraus scheint hervorzugehen, dass Mandelson nicht nur enger mit dem US-Multimillionär Epstein verbandelt war als bislang bekannt, sondern diesem auch sensible Regierungsinformationen während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 zugespielt haben könnte. Mandelson war damals Wirtschaftsminister unter dem früheren Premierminister Gordon Brown.