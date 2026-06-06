Familienausflug endet dramatisch: Einjährige vergiftet sich an weit verbreiteter Pflanze

Shropshire (Großbritannien) - Es sollte ein schöner Familienausflug im britischen Attingham Park werden - doch er nahm eine dramatische Wendung, als die einjährige Tochter auf einer giftigen Pflanze herumkaute.

Daisy Hall (34) schob ihre Tochter Winnie (1) im Kinderwagen durch den Park, als das Mädchen ein Blatt einer Rhododendron-Pflanze griff. (Symbolbild) © 123RF/xatolux

Wie "Manchester Evening News" berichtet, war Daisy Hall (34) mit ihrer jüngsten Tochter "Winnie" in einem Park unterwegs.

Dabei griff das einjährige Mädchen offenbar nach einem Blatt einer Rhododendron-Pflanze und kaute darauf - zunächst unbemerkt.

Die vierfache Mutter erzählte: "Ich hatte sie wieder in den Kinderwagen gesetzt, und als wir unseren Spaziergang fortsetzten, muss sie sich eine Pflanze gegriffen und angefangen haben, darauf herumzukauen."

Als die 34-Jährige bemerkte, was geschehen war, recherchierte sie im Internet und stellte fest, dass Rhododendron für Menschen hochgiftig ist.