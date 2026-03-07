Frau beschuldigt zehn Männer der Vergewaltigung: Nun droht ihr eine Haftstrafe

Bolton (Großbritannien) - Eine Britin , die zehn Männer fälschlicherweise der Vergewaltigung beschuldigt haben soll, muss sich nun wegen ihrer Lügen vor Gericht verantworten.

Stacy Sharples soll dafür gesorgt haben, dass mehrere Männer fälschlicherweise beschuldigt wurden, sie vergewaltigt zu haben. © Facebook/Screenshot/Stacy Sharples

Wie Manchester Evening News berichtet, soll Stacy Sharples durch ihre falschen Angaben dafür gesorgt haben, dass gegen mehrere Männer, darunter Kaylum Davies, ermittelt wurde und einige von ihnen monatelang strenge Auflagen erfüllen mussten.

Kaylum war gemeinsam mit Freunden bei einem Treffen im Haus eines Bekannten, bei dem auch Stacy anwesend war.

Laut Berichten sei Stacy überwiegend still gewesen und habe die meiste Zeit auf ihr Handy geschaut. Nach etwa einer Stunde habe sie das Haus wortlos verlassen und ihren Bruder angerufen.

Dabei habe sie behauptet, dass Kaylum und andere Männer sie zu sexuellen Handlungen gezwungen und mit einem Messer bedroht hätten. Kaylum wurde daraufhin festgenommen.