Unvorstellbarer Schmerz für junge Töchter: Kurz nach Tod von Papa stirbt auch Mama
Exmouth (England) - Zwei junge Frauen erlebten das Schlimmste, was man sich vorstellen kann: Innerhalb kürzester Zeit verlieren sie gleich beide Elternteile.
Gary Veacock aus England arbeitete als Royal Marine-Offizier und war erst kürzlich in seinen verdienten Ruhestand getreten. Doch am 12. Januar nahm das Schicksal seinen Lauf.
Aufgrund von Bluthochdruck verstarb der zweifache Papa plötzlich, wie Mirror berichtete. Er ging "im Beisein seiner geliebten Frau Heidi und seiner Töchter Amber und Mia", so Amber.
Doch als wäre das nicht schon schmerzhaft genug, starb auch Heidi kurz nach dem Tod ihres Mannes.
Schon lange kämpfte die Australierin gegen neuroendokrinen Krebs und eine Karzinoid-Erkrankung. Doch zwei Wochen nach Garys Beerdigung war ihr Körper nicht mehr stark genug.
"Wir hätten uns nie vorstellen können, dass wir so kurz nach dem Verlust von Papa schon wieder eine solche Nachricht überbringen würden, aber mit großer Trauer teilen wir Ihnen mit, dass Mama, Heidi Veacock, am Sonntag, dem 1. März, zu Hause verstorben ist, in unserer Gegenwart", hieß es.
Rührende Worte über das Paar
"Gary war eine wahrhaft außergewöhnliche Persönlichkeit – voller Liebe, Lachen und Herzlichkeit. Er war ein unglaublicher Ehemann und ein fantastischer Vater", schrieben die Töchter. Heidi wurde als talentierte Konditorin beschrieben. Mit ihrer lebensfrohen Persönlichkeit soll sie immer Freude verbreitet haben. "Dieses Jahr hat unsere Welt komplett auf den Kopf gestellt, und im Moment gehen wir die Dinge einfach Schritt für Schritt an."
Für Amber und Mia wurde via GoFundMe eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um sie in dieser schweren Zeit zu unterstützen.
Laut ihren Aussagen gehen sie die Dinge gerade nur Schritt für Schritt an.
Titelfoto: GoFundMe/ Damon Booth