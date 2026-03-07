Unvorstellbarer Schmerz für junge Töchter: Kurz nach Tod von Papa stirbt auch Mama

Exmouth (England) - Zwei junge Frauen erlebten das Schlimmste, was man sich vorstellen kann: Innerhalb kürzester Zeit verlieren sie gleich beide Elternteile.

Gary (l.) und Heidi (3.v.l.) Veacock verstarben dieses Jahr und hinterließen Töchter Amber und Mia. © GoFundMe/ Damon Booth

Gary Veacock aus England arbeitete als Royal Marine-Offizier und war erst kürzlich in seinen verdienten Ruhestand getreten. Doch am 12. Januar nahm das Schicksal seinen Lauf.

Aufgrund von Bluthochdruck verstarb der zweifache Papa plötzlich, wie Mirror berichtete. Er ging "im Beisein seiner geliebten Frau Heidi und seiner Töchter Amber und Mia", so Amber.

Doch als wäre das nicht schon schmerzhaft genug, starb auch Heidi kurz nach dem Tod ihres Mannes.

Schon lange kämpfte die Australierin gegen neuroendokrinen Krebs und eine Karzinoid-Erkrankung. Doch zwei Wochen nach Garys Beerdigung war ihr Körper nicht mehr stark genug.

"Wir hätten uns nie vorstellen können, dass wir so kurz nach dem Verlust von Papa schon wieder eine solche Nachricht überbringen würden, aber mit großer Trauer teilen wir Ihnen mit, dass Mama, Heidi Veacock, am Sonntag, dem 1. März, zu Hause verstorben ist, in unserer Gegenwart", hieß es.