Ganze Familie ausgelöscht? Polizei findet vier Leichen, darunter zwei Mädchen

England - Ein Leichenfund in Ostengland beschäftigt die Polizei. Vier tote Menschen, darunter zwei Kinder, seien in einem Haus entdeckt worden.

"Wir können bestätigen, dass alle vier mit Verletzungen aufgefunden wurden", teilte Detective Chief Inspector Chris Burgess mit. Der Mann und die zwei Kinder hätten in der Adresse gewohnt, die Frau sei zu Besuch gewesen. Nächste Angehörige seien über den Vorfall informiert worden.

Wie die Norfolk Police mitteilte, wurden die Ermittler am Freitagmorgen alarmiert. Nachdem sie sich Zutritt zu dem Gebäude nahe Norwich verschafft hatten, bot sich ihnen der grausige Anblick.

Eine Polizistin steht vor dem Tatort in Ostengland. © Joe Giddens/PA Wire/dpa

Der vierfache Leichenfund löste Bestürzung im ganzen Land aus. Detective Chief Inspector Burgess teilte mit, dass er sich darüber im Klaren sei und es nun allerhand Anlass für Spekulationen gebe.

In den sozialen Medien soll es zum Beispiel Kommentare zu einem Messer gegeben haben, das in einem Waldgebiet in der Nähe der Adresse des Tatorts entdeckt wurde. Dass es sich hierbei um eine mögliche Tatwaffe handeln könnte, schließt die Polizei aber aus.

Allerdings bestätigten die Ermittler, dass das Areal im Dezember vergangenen Jahres während der Suche nach einer vermissten Person schon einmal in den Akten aufgetaucht sei.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen die Beamten davon aus, dass es sich um einen einzelnen, tragischen Fall handelt und es keine Indizien für weitere Verbrechen in diesem Zusammenhang gebe. Sobald weitere Informationen vorliegen, wolle die Polizei diese veröffentlichen.