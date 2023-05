Hauttransplantation und verfaulter Bauch: Vierfache Mutter leidet unter verpfuschter Schönheits-OP

Swansea - Um Geld bei Schönheitsoperationen zu sparen, flog eine vierfache Mutter aus Wales in die Türkei. Dabei wäre die 32-Jährige fast gestorben! Monate später behauptet sie nun, dass an ihr gepfuscht wurde und Fehlverhalten des Chirurgen ihr fast das Leben gekostet hätte.

Erste Zweifel kamen ihr bereits, als der Schönheitschirurg ihr erklärte, dass er fünf Operationen an einem Tag schaffen würde. Aber sie vertraute ihrer Recherche mehr als ihrem Bauchgefühl. Innerhalb von dreizehn Stunden wurde bei ihr eine Bauchdecken- sowie Oberkörperstraffung durchgeführt, überschüssige Haut an ihren Armen entfernt, die Brüste gestrafft und Implantate eingesetzt.

Frohen Mutes flog Platt im vergangenen Februar in die Türkei, berichtet The Mirror . Die Operation sollte ihr eigentlich zu einer neuen Zukunft verhelfen, stattdessen verlor sie dadurch fast ihr Leben.

Screenshot/GoFundMe/Butchered in turkey solicitor an reconstruction

Für ihre Schönheitsoperation flog die vierfache Mutter in die Türkei. (Symbolbild) © 123RF/gorlovkv

Schockiert entdeckte die 32-Jährige nach der OP eine Geschwulst, die wie eine dritte Brust aussah. Darüber hinaus bemerkte sie eine große Erhebung auf ihrem Rücken, es sah aus, als hätte sie einen Buckel. Daraufhin wurde sie von dem Klinikpersonal in einen Kompressionsanzug gesteckt, der ihr viel zu klein war und sie kaum atmen ließ.

Ganze neun Tage lang versuchte sie, den Arzt wegen ihrer Leiden zu sprechen. Als er sich endlich Zeit für sie nahm, war es schon zu spät. Die Wunden hatten sich infiziert und sie musste sofort in der Türkei notoperiert werden. Dabei kam es zu grauenhaften Szenen.

Das Gewebe an den Nähten war abgestorben und begann bereits zu verfaulen. Der Chirurg schnitt es erst weg und brannte die Stellen dann aus, währenddessen war die 32-Jährige bei Bewusstsein.

"Ich bat ihn, damit aufzuhören. Es fühlte sich an, als würde ich brennen. Ich sah, wie er das Werkzeug auf den Boden fallen ließ, es in etwas eintauchte und es dann weiter benutzte. Er sagte mir, ich solle einfach still bleiben und ich wurde von anderen Mitarbeitern niedergehalten. Ich bin vor Schmerzen ohnmächtig geworden", erzählte Platt gegenüber dem Mirror.

Ihre Leidensgeschichte war jedoch noch nicht zu Ende. Denn als die 32-Jährige endlich wieder in Großbritannien war, verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand drastisch.