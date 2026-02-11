Wetter-Schock: Blizzard mit stundenlangem Schneefall erwartet
London - Eine heftige Wetterlage steht Großbritannien bevor. Neueste Modelle prognostizieren für Mitte Februar einen Schneesturm, der übers Land hinwegfegen wird.
Wie "Mirror" berichtet, müssen sich am kommenden Montag und Dienstag insgesamt 16 Grafschaften auf einen arktischen Blizzard einstellen.
Regional könnten dabei über Stunden bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fallen. Besonders betroffen sollen Nord- und Ostengland sowie weite Teile Schottlands sein.
Laut britischem Wetterdienst "Met Office" ist es wahrscheinlich, dass sich kältere Luftmassen für eine gewisse Zeit festsetzen.
Dabei müsse im Straßenverkehr zeitweise auch mit Glatteis gerechnet werden.
Generell erwarte man, dass es im Februar noch weitere Schneefälle gebe. "Über Großbritannien werden voraussichtlich überwiegend zyklonische Wettermuster vorherrschen", heißt es.
Titelfoto: Owen Humphreys/PA/dpa