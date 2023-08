Irre Verfolgungsjagd! "Alarm für Cobra 11" auf Autobahn

Das Auto der britischen Polizei stand bei hoher Geschwindigkeit plötzlich quer. © Northumbria Police

Bereits am 16. Februar ereignete sich in England eine irre Szene. In Northumberland, im Nordosten Englands, kam es zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Nathan Ferguson (24) floh vor mehreren Polizeiautos, nachdem er über eine rote Ampel raste, allgemein durch eine gefährliche Fahrweise auffiel und andere nötigte, ihm auszuweichen.

Immer wieder setzten sich die britischen Beamten vor den Raser und versuchten ihn zum Anhalten zu zwingen. Vergeblich.

Plötzlich griff Ferguson bei fast 100 km/h in die Trick-Kiste von "Alarm für Cobra 11" und rammte mit der schweren Front seines Transporters seitlich den leichteren Kofferraum des Polizei-Kombis. Der Beamte Dave Roberts verlor sofort die Kontrolle über seinen Streifenwagen, drehte sich und landete auf dem Seitenstreifen.

Die übrigen Polizei-Autos nahmen die Verfolgung auf.

Die Northumbria Police teilte die Szene am Dienstag auf ihrem Twitter-Kanal.