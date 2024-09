Koks-Cop verknackt, der Stoff aus Asservatenkammer mopst und auf der Straße vertickt

Der Polizist ist inzwischen entlassen worden. Ein Gericht in Liverpool sprach den 54-Jährigen, der in der Abteilung für schwere Kriminalität arbeitete, wegen Amtsmissbrauchs und Drogenhandels schuldig.

Nach dem Vorfall an der Schule im Februar 2020 fanden Ermittler am Arbeitsplatz des Mannes weitere Drogen. In seinem Haus wurde zudem ein Beutel der Polizei Manchester mit Spuren von Kokain entdeckt. Daraufhin wurde das Kokain in der Asservatenkammer gewogen, das bei zwei Polizeieinsätzen sichergestellt wurde - eine erhebliche Menge fehlte.